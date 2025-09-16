ЄС планує згорнути програму тимчасового захисту для українців. Що пропонують натомість

Новини

Getty Images / «Бабель»

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поступового згортання програми тимчасового захисту для українців, яка триває до 4 березня 2027 року.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

Рекомендації передбачають єдині умови для всіх країн-членів ЄС на майбутнє, коли ситуація в Україні стане безпечною для проживання.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек наголосив, що поки триває війна, солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас, за його словами, потрібно здійснити й правильну підготовку до дня, коли українці вирішать повернутися додому.

Основні рекомендації зводяться до переходу від тимчасового захисту до інших програм легального проживання в ЄС. Наприклад, держави-члени блоку вважають, що ЄС має пропонувати українцям дозволи на проживання, видані у зв’язку з їхнім працевлаштуванням, навчанням чи воззʼєднанням сімей.

Також пропонується створення програм добровільного повернення, які будуть чинні протягом обмеженого періоду часу. У межах цих програм на учасників мають поширити права на тимчасовий захист (наприклад, повʼязані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням).

Ще одна запропонована кампанія стосується так званих ознайомчих візитів, які надають можливість українцям, не втрачаючи тимчасового статусу, здійснювати візити в Україну, щоб можна було самостійно оцінити умови для їхнього повернення. Умови для цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Документ також передбачає запуск кампаній з інформування щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус та щодо програми добровільного повернення.

Також країни-члени ЄС можуть створювати Unity Hubs — центри, які будуть слугувати контактними пунктами для українців, допомагатимуть з документами, надаватимуть консультації щодо працевлаштування, як у країні перебування, так і в Україні. Їх утримання здійснюватиметься коштом Євросоюзу.

З березня 2022 року Євросоюз надав статус тимчасового захисту для понад 4,3 млн українських громадян.

Автор: Марина Нестерова