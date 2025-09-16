Трамп подав у суд на The New York Times. Вимагає $15 мільярдів

Новини

The New York Times

Президент США Дональд Трамп подав у суд на газету The New York Times, чотирьох її журналістів та видавництво Penguin Random House. Звинувачує їх у наклепі та вимагає $15 мільярдів.

Про це пише Reuters.

У позові Трамп посилається на серію статей The New York Times. Одна з них — редакційна стаття перед президентськими виборами 2024 року, в якій йшлося про його непридатність до посади. Також йдеться про книгу журналістів-розслідувачів NYT 2024 року, опубліковану видавництвом Penguin, під назвою «Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху».

«Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні спотворення та вигадки про президента Трампа», — йдеться у документах, поданих 15 вересня до суду у Флориді.

Адвокати Трампа заявили, що публікації завдали шкоди його діловій та особистій репутації. Це, своєю чергою, завдало величезної економічної шкоди вартості його бренду та значної шкоди його майбутнім фінансовим перспективам.

Позов створили після погроз Трампа на початку вересня, що він подасть до суду на The New York Times за її репортаж про записку та малюнок сексуального підтексту, нібито подаровані ним сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.