Генштаб: За добу росіяни втратили понад 900 військових і 26 артсистем

Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 15 вересня, російська армія втратила в Україні ще 910 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

За добу російська армія втратила 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 310 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки.

Генштаб ЗСУ/Facebook

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок серпня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 122 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані (5 945) і Татарстані (5 605).

BBC також встановила, скільки 18-річних російських військових загинуло на війні з квітня 2023 року до липня 2025 року. Це 245 солдатів, і це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.