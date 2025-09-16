Ворог масовано атакував Запоріжжя. Є загиблий і поранені

Новини

У ніч проти 16 вересня ворог завдав десять ударів із реактивної системи залпового вогню по Запоріжжю.

Про наслідки повідомляють очільник ОВА Іван Федоров, Національна поліція і ДСНС.

Унаслідок атаки загинув 41-річний чоловік. Ще 13 людей поранені, серед них двоє дітей 4 і 17 років.

Зайнялися масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 м², дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 м². У пошкодженій багатоповерхівці стався витік газу.