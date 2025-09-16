Путін повторює тактику Гітлера перед нападом на Польщу. Світові медіа про російсько-українську війну 15 вересня

Новини

Про те, як чеський документальний фільм «Зміни мою думку» (чеською Velky Vlastenecky Vylet, або «Велика вітчизняна подорож») про війну в Україні розпалив гарячі дебати в Чехії, пише Balkan Insight. У центрі стрічки — троє чеських скептиків Ніколу, Іво та Петра, які вірили в наратив російської пропаганди: мовляв, Захід теж винен у війні, а українські проблеми перебільшують.

Кінематографісти запропонували їм відвідати Харків і Донеччину. Скептики на власні очі побачили наслідки російських атак: зруйновані міста, цивільних, які втратили домівки, військових на передовій. Реальність суперечила тому, що вони бачили в прокремлівських медіа — а сам фільм спричинив у Чехії бурхливу дискусію. Частина глядачів назвала його важливим відкриттям, яке демонструє, що пропаганда Росії отруює навіть суспільства з демократією та вільною пресою. Інші ж вважають його провокаційним і таким, що «грає на руку Києву», бо, мовляв, автори не дали достатньо голосу іншій стороні.

Троє головних героїв теж зреагували емоційно. Нікола обурений і переконаний, що його висміюють як «корисного ідіота», він назвав фільм «кампанією з дискредитації» і наполягає, що його світогляд не змінився («Росія була змушена розпочати спеціальну військову операцію»). Іво підкріпив цю позицію словами: «Фільм — одне велике шахрайство», а Петра оприлюднила відео, де стверджує, що протягом усього цього часу грала роль.

Фільм не змінив їхньої думки, але це, за словами режисера, і не було його головною метою. Мета стрічки — показати глядачам, як дезінформація формує світогляд і як складно її спростувати, навіть зіткнувшись із реальністю.

Світові медіа продовжують обговорювати атаку на Польщу російських дронів, що сталася минулого тижня. Washington Post пише про те, що відсутність рішучої відповіді США та Європи лише заохочує Кремль продовжувати ескалацію.

Le Monde підкреслює, що це навмисне випробування європейської оборони — частина стратегії поступового залякування. Видання також описує ініціативу «Небесний щит», яка допоможе захистити повітряний простір над заходом України та Європою. А Der Spiegel зазначає, що тактика Путіна зараз — типова для передвоєнних часів. Незадовго до Другої світової війни нацисти теж робили такі провокації. Вермахту дозволили вторгнутися в демілітаризовану Рейнську область, анексувати частину Чехословаччини, а тоді приєднати Австрію. Країни Заходу вагалися й намагалися уникнути ширшого конфлікту, демонструючи страх і бажання домовлятися. Це дало Гітлеру впевненість, що він може йти далі — і він вирішив напасти на Польщу, почавши війну. На думку видання, завдання, яке стоїть перед Заходом сьогодні, — реагувати вивірено, демонструючи рішучість. І поки що «справи із цим ідуть добре».

Читайте також матеріал The New York Times про те, як Росія зробила виробництво дронів своїм головним пріоритетом і перегнала Україну, яка доти мала в цьому перевагу.

