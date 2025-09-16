Росіяни в цивільному одязі зайшли в Ямпіль на Донеччині і використовували місцевих як «живий щит»

Новини

Ворог у цивільному одязі намагався інфільтруватися в населений пункт Ямпіль, що в Донецькій області, та вести диверсійну роботу в тилу Сил оборони. Це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє 11 армійський корпус.

Окупанти маскувалися під мирних жителів, окремі групи противника переховувалися в приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як «живий щит». Підрозділи 11 армійського корпусу виявили, заблокували та знешкодили противника.

Солдати російської армії не досягли жодних тактичних результатів, усі спроби розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті зірвали. У Генштабі наголосили, що зараз населений пункт Ямпіль і прилеглі території контролюють Сили оборони України.

Проте противник намагається шукати шляхів просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови.