Результати — нікчемні. МЗС України про російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях

У Росії 14 вересня пройшов так званий єдиний день голосування, під час якого окупанти провели «довибори» депутатів міських рад. Так звані вибори проходили і на тимчасово окупованій території України, зокрема, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. У Міністерстві закордонних справ України зреагували і наголосили, що це суперечить нормам і принципам міжнародного права.

Окупаційна влада провела «довибори» депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Сімферополя, а також так званого «губернатора» Севастополя.

«Наголошуємо, що організація Росією так званих «виборів» на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків», — заявили в МЗС.

У Міністерстві переконані, що союзники та партнери України, як і раніше, не визнаватимуть результатів таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України та загалом не робитимуть нічого, що може порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

В МЗС наголосили, що всі люди, які причетні до організації та проведення будь-яких псевдовиборів на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність за чинним українським законодавством та в межах міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію санкцій в українській та іноземних юрисдикціях.