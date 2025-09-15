Норвегія розгорнула в Польщі тренувальний табір для українських військових

Новини

Норвегія розгорнула в східній частині Польщі тренувальний табір Jomsborg, де норвезькі інструктори навчають українських військових. Його називають одним з найбільших норвезьких таборів за кордоном і точного місця розташування не розкривають.

Про це пише норвезьке медіа NRK.

Цей тренувальний табір є частиною операції «Легіон», за якою Україні постачають зброю та спорядження. Ініціативу очолює Норвегія, але в ній беруть участь усі країни Північної Європи, країни Балтії та Польща.

Будівництво Jomsborg почалось влітку цього року. Щоб звільнити місце для наметів і стрільбищ, зрубали десятки тисяч дерев. Польщу обрали, бо було потрібне безпечне місце для тренувань, куди «російські ракети та ударні безпілотники не зможуть дістатися».

Перші українські солдати вже перебувають у Польщі — підготовка в тренувальному таборі розпочалася.

Коли табір повністю облаштують і завершать усі роботи, у ньому зможуть розміститися кілька сотень українських солдатів. Якщо навчання дуже спеціалізоване, солдатів буде менше, а якщо обсяг базового навчання великий — більше. Тобто кількість місць у таборі залежатиме від типу підготовки, яку там проходитимуть.

Насамперед українські солдати пройдуть курс зі стрес-менеджменту. Інструктор каже, що вони створюють реалістичний сценарій для подолання стресових реакцій на полі бою

Інструктор бригади наголошує, що навчання в таборі також буде двостороннім. Українські інструктори нададуть норвежцям важливе розуміння викликів, з якими вони стикаються, і тенденцій, які вони бачать на фронті.