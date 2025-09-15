Довідник Армія ID і пʼять нових шаблонів рапортів: в «Армія+» зʼявились одразу кілька оновлень

Новини

Міноборони України

Застосунок для військовослужбовців «Армія+» оновили до версії 2.5.0. Розробники додали одразу кілька нових функцій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Серед нових можливостей для військових у застосунку зʼявився Довідник Армія ID. Він дозволяє зберігати кілька ідентифікаторів Армія ID — девʼятизначних номерів військовослужбовців, через які можна подавати електронні рапорти в «Армія+».

Тепер при створенні документа достатньо обрати потрібний ID із переліку. Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, можна одразу підставити збережений ID тимчасово виконувача обов’язки.

Також у застосунку можна керувати довідником — додавати нові записи чи видаляти застарілі.

Крім того, в оновленні «Армія+» 2.5.0 з’явилися нові шаблони рапортів:

на одноразову грошову допомогу (у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності через травму під час служби);

на донацію крові для тих, хто хоче стати донором. Після здачі крові військовий отримує право на додатковий день відпочинку або може додати його до майбутньої відпустки;

на довідку про доходи для оформлення, наприклад, візи, кредиту чи податкової знижки;

на довідку про обставини травми, щоб підтвердити обставини отримання поранення, контузії чи каліцтва;

на звільнення за досягненням граничного віку для військових, які досягли вікової межі та хочуть звільнитися зі служби.

Також змінився компонент додавання файлів у рапорті на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Застосунок дозволяє розпізнавати та сканувати документи безпосередньо через камеру смартфона, а система попереджає користувача про можливі дублікати.