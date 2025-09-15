Новини

Довідник Армія ID і пʼять нових шаблонів рапортів: в «Армія+» зʼявились одразу кілька оновлень

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Міноборони України

Застосунок для військовослужбовців «Армія+» оновили до версії 2.5.0. Розробники додали одразу кілька нових функцій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Серед нових можливостей для військових у застосунку зʼявився Довідник Армія ID. Він дозволяє зберігати кілька ідентифікаторів Армія ID — девʼятизначних номерів військовослужбовців, через які можна подавати електронні рапорти в «Армія+».

Тепер при створенні документа достатньо обрати потрібний ID із переліку. Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, можна одразу підставити збережений ID тимчасово виконувача обов’язки.

Також у застосунку можна керувати довідником — додавати нові записи чи видаляти застарілі.

Крім того, в оновленні «Армія+» 2.5.0 з’явилися нові шаблони рапортів:

Також змінився компонент додавання файлів у рапорті на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Застосунок дозволяє розпізнавати та сканувати документи безпосередньо через камеру смартфона, а система попереджає користувача про можливі дублікати.