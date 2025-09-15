У Грузії затримали «афериста з Tinder» Саймона Леваєва
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
В аеропорту Батумі затримали героя фільму від Netflix «Аферист із Tinder» Саймона Леваєва (він же Шимон Хают), який виманював у жінок гроші в застосунку для знайомств.
Про це пише The Jerusalem Post.
За даними видання, Леваєва затримали в неділю, 14 вересня. За словами його адвоката, причина затримання поки невідома.
«Я розмовляв з ним сьогодні вранці після затримання, але поки що ми не розуміємо причини. Він вільно подорожував по всьому світу», — наводить видання слова адвоката Леваєва.
Інформацію про затримання громадянина Ізраїлю підтвердили грузинському медіа «Руставі 2» у Міністерстві внутрішніх справ Грузії. Телеканал пише, що Леваєв перебував у розшуку по лінії Інтерполу.
- 35-річний громадянин Ізраїлю Саймон Леваєв став відомий як шахрай після того, як у 2022 році Netflix зняв документальний серіал «Аферист із Tinder». Кілька колишніх подруг Леваєва звинуватили його в тому, що він багато років поспіль знайомився з жінками у застосунку, прикидаючись багатим бізнесменом і спадкоємцем алмазного магната Лева Леваєва, а потім виманював у них гроші.