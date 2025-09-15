У Грузії затримали «афериста з Tinder» Саймона Леваєва

Новини

В аеропорту Батумі затримали героя фільму від Netflix «Аферист із Tinder» Саймона Леваєва (він же Шимон Хают), який виманював у жінок гроші в застосунку для знайомств.

Про це пише The Jerusalem Post.

За даними видання, Леваєва затримали в неділю, 14 вересня. За словами його адвоката, причина затримання поки невідома.

«Я розмовляв з ним сьогодні вранці після затримання, але поки що ми не розуміємо причини. Він вільно подорожував по всьому світу», — наводить видання слова адвоката Леваєва.

Інформацію про затримання громадянина Ізраїлю підтвердили грузинському медіа «Руставі 2» у Міністерстві внутрішніх справ Грузії. Телеканал пише, що Леваєв перебував у розшуку по лінії Інтерполу.