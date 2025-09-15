Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині
- Олександр Булін
-
Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України звільнили село Панківка з прилеглими територіями на Добропільському напрямку Донеччини.
Про це повідомляє 1 корпус НГУ «Азов».
Село розташоване приблизно за 18 км від міста Добропілля та за 35 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю.
Щоб посилити наступальний потенціал, російське командування передислокувало в зону відповідальності «Азову» чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.