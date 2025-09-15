Північна Корея відкинула будь-які заклики до ядерного роззброєння

Новини

Reuters

У Північній Кореї відкинули будь-які заяви про незаконність її ядерної зброї і розмови про відмову від неї.

Про це заявило постійне представництво КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні, передає північнокорейське державне медіа KCNA.

«Позиція Корейської Народно-Демократичної Республіки як держави, що володіє ядерною зброєю, яка була назавжди закріплена у верховному та основному законі держави, стала незворотною», — заявили північнокорейські представники у відповідь на нещодавнє засідання Ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За їхніми словами, доступ до ядерної зброї відіграє ключову роль у «гарантуванні глобального миру та стабільності» і захисту від ядерної загрози зі США. У КНДР також закликали МАГАТЕ «поставити під сумнів зловмисні дії США», які нарощують свої ядерні потужності.