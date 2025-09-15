Росіяни атакували Україну ракетами і дронами. Скільки збили

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 15 вересня російська армія запустила по Україні 3 зенітні керовані ракети С-300 і 59 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували ракетами з Курської та Білгородської областей. Безпілотники запускали з таких напрямків, як Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 52 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ракети та 25 ударних БпЛА влучили у 13 місцях.