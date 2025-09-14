Вірменія змінить дизайн штампів про перетин кордону. Приберуть гору Арарат
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
У Вірменії з 1 листопада приберуть зображення гори Арарат зі штампів про перетини державного кордону.
Про це йдеться в рішенні уряду Вірменії від 11 вересня, передає агентство «Новини-Вірменія».
У рішенні йдеться, що тепер на штампі вірменською та англійською мовами відзначаються слова «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» та «ARMENIA», найменування пункту перетину державного кордону, день, місяць і рік перетину державного кордону, а також знаки повітряного, залізничного або автомобільного пунктів пропуску.
Головне, чим відрізняються нові штампи від попередніх, які ввели у 2011 році, — на них немає зображення гори Арарат. Водночас гора Арарат збережеться в іншій вірменській символіці, зокрема на державному гербі країни.
- Гора Арарат є головним національним символом Вірменії. За повірʼям, саме на її вершину опустився Ноїв ковчег після Великого потопу. Після підписання радянською Росією і Туреччини у 1921 році Московської угоди, гора відійшла під контроль Туреччини. Однак її зображення й надалі використовували як символ Вірменії як за радянських часів, так і за незалежності.
- 8 серпня 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв і премʼєр-міністр Вірменії Нікола Пашинян за посередництва президента США Дональда Трампа 8 серпня підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від застосування військової сили. Зміна дизайну прикордонного штампа може бути кроком Вірменії в мирному процесі, оскільки Туреччина є головним союзником Азербайджану.