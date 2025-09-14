Вірменія змінить дизайн штампів про перетин кордону. Приберуть гору Арарат

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Вірменії з 1 листопада приберуть зображення гори Арарат зі штампів про перетини державного кордону.

Про це йдеться в рішенні уряду Вірменії від 11 вересня, передає агентство «Новини-Вірменія».

У рішенні йдеться, що тепер на штампі вірменською та англійською мовами відзначаються слова «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» та «ARMENIA», найменування пункту перетину державного кордону, день, місяць і рік перетину державного кордону, а також знаки повітряного, залізничного або автомобільного пунктів пропуску.

Yerkir.am

Головне, чим відрізняються нові штампи від попередніх, які ввели у 2011 році, — на них немає зображення гори Арарат. Водночас гора Арарат збережеться в іншій вірменській символіці, зокрема на державному гербі країни.