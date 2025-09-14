Росія вночі атакувала Україну ракетою і 58 дронами. Скільки знешкодила ППО
- Світлана Кравченко
-
У ніч проти 14 вересня російська армія запустила по Україні балістичну ракету і 58 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу росіяни запустили ракету «Іскандер-М»/KN-23 та безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. Понад 25 із запущених БпЛА — «шахеди».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська ППО знешкодила 52 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА у трьох місцях, а падіння уламків — у двох.
Повітряні сили попередили, що уранці ворог атакує новою хвилею БпЛА з північно-східного напрямку.