У Лондоні 110 тисяч людей вийшли на антиміграційний протест

Близько 110 тисяч людей взяли участь в антиміграційному марші в центрі Лондону. Водночас у британській столиці пройшла акція на підтримку мігрантів.

Про це пишуть BBC та The Guardian.

Антиміграційний протест має назву «Обʼєднаймо королівство». Його ініціатором став Томмі Робінсон — британський ультраправий активіст, який підтримує політику Дональда Трампа, поширював конспірологічні теорії про пандемію COVID-19 і закликав порушувати режим карантину в Британії. Він також виступає проти допомоги Україні від Великої Британії та поширював конспірологічні теорії про нібито кризу торгівлі дітьми в Україні.

Учасники мітингу «Об’єднаймо Королівство» зібралися на Вайтголлі, де слухали серію промов, зокрема й від американського мільярдера Ілона Маска, який виступив по відеозв’язку. Він, зокрема, закликав до «зміни уряду» у Великій Британії.

Перша половина дня пройшла відносно спокійно, але пізніше лондонська поліція повідомила про «неприйнятний рівень насильства» — у них кидали пляшки, фаєри та інші предмети. Дев’ятьох людей затримали.

Водночас близько 5 тисяч людей приєдналися до контракції, організованої рухом «Виступаємо проти расизму».