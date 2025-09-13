У Києві пʼяна водійка збила на переході військову і втекла з місця ДТП
- Ольга Березюк
-
У Києві поліцейські затримали пʼяну водійку, яка наїхала на військову на переході та втікла з місця ДТП.
Про це повідомила поліція Києва.
Близько 13:00 13 вересня на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської сталася ДТП. За попередньою інформацією, 44-річна водійка Volkswagen рухалась у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофора і збила 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Після скоєного водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали й затримали правоохоронці.
Жінка заявила поліцейським, що за кермом був її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію і встановили, що водійка була нетвереза — 3,11 проміле.
Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Поліцейські почали розслідування за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння.