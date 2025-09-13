У Польщі затримали чоловіка, який викрав Lexus премʼєра Туска
- Ольга Березюк
European Parliament / Flickr
Рано-вранці 13 вересня в аеропорту Гданська затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці автомобіля Lexus премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска.
Про це повідомила поліція Поморського воєводства.
Затриманий — 41-річний мешканець Сопота, громадянин Польщі. Його затримали безпосередньо перед вильотом до Болгарії. Чоловік не чинив опору.
RMF FM пише, що затриманий вже був відомий поліції — він має судимості за шахрайство та злочини проти здоровʼя і життя.