Сейм Польщі ухвалив закон, який встановлює для українців нові вимоги для виплат

Сейм Польщі ухвалив новий закон, який продовжує легальний статус перебування біженців з України до 4 березня 2026 року, але водночас визначає нові вимоги, щоб отримати грошову допомогу «800 плюс».

Про це пише польське медіа РАР.

За документ проголосували 227 депутатів, 194 виступили проти, семеро утрималися.

Новий закон встановлює, що іноземці зможуть отримувати допомогу, лише якщо вони працюють, а їхні діти вчаться в польській школі. Серед винятків — люди з інвалідністю. Крім того, іноземець має отримувати не менше ніж 50% мінімальної зарплати — у 2025 році це 2 333 злотих брутто.

Установа соціального страхування Польщі щомісяця перевірятиме, чи працював іноземець. Якщо в конкретному місяці він не мав роботи, виплату призупинятимуть. Також у базі Прикордонної служби перевірятимуть, чи людина не виїхала з Польщі.

Щоб краще ідентифікувати іноземців та їхніх дітей, запровадять обов’язковий номер у загальній електронній системі реєстрації населення (PESEL). Коли його оформлятимуть, то перевірятимуть, чи перебувають діти на території Польщі.

Бази даних різних установ інтегрують, щоб легше контролювати права іноземців і запобігати шахрайству з виплатами.

Крім того, обмежать доступ громадян України до деяких медичних послуг — програм охорони здоров’я, реабілітації, стоматології та ліків.



Тепер закон також має підтримати Сенат, а потім підписати президент.