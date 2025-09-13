РФ атакувала Україну балістичною ракетою та понад 150 дронами. Скільки збила ППО
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
У ніч на 13 вересня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» /KN-23 та 164 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Близько 90 із них — «шахеди».
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу росіяни запускали дрони з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 137 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Ракета та 27 ударних БпЛА влучили в 9 місцях, ще у трьох — впали уламки.