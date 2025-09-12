Підозрюваного в убивстві Чарлі Кірка затримали — він зізнався у скоєному батьку
- Соня Бакун
FBI
У США затримали ймовірного вбивцю американського активіста Чарлі Кірка. Ним виявився 22-річний студент з Юти Тайлер Робінсон.
Це вперше підтвердила газета The Post, пише New York Post.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що підозрюваного здав його ж батько, який передав інформацію через «міністра, що мав стосунок до правоохоронних органів». Батько Робінсона, ветеран правоохоронних органів, повідомив, що Тайлер був «сповнений ненависті» й сам зізнався йому в убивстві.
Підозрюваний у чатах Discord разом зі своїм сусідом по кімнаті домовився заховати гвинтівку в рушник біля снайперського гнізда, де її й знайшли невдовзі після вбивства Кірка. На гільзах, які знайшли на місці, він зробив надписи: «Якщо ти це читаєш, то ти гей, ЛОЛ» — і «Гей, фашист! Лови!».
На невистріленій кулі неодноразово було написано «Bella, Ciao», що італійською означає «прощавай, красуне» — фраза, яку вживали борці з нацистами у Другій світовій війні.
- Чарлі Кірк загинув після стрілянини 10 вересня на заході в кампусі Університету долини Юти. Нападник стріляв у Кірка під час його виступу із сусідньої будівлі, з відстані близько 180 метрів. У Білому домі в памʼять про активіста приспустили прапори.