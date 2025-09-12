Підозрюваного в убивстві Чарлі Кірка затримали — він зізнався у скоєному батьку

Новини

FBI

У США затримали ймовірного вбивцю американського активіста Чарлі Кірка. Ним виявився 22-річний студент з Юти Тайлер Робінсон.

Це вперше підтвердила газета The Post, пише New York Post.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підозрюваного здав його ж батько, який передав інформацію через «міністра, що мав стосунок до правоохоронних органів». Батько Робінсона, ветеран правоохоронних органів, повідомив, що Тайлер був «сповнений ненависті» й сам зізнався йому в убивстві.

Підозрюваний у чатах Discord разом зі своїм сусідом по кімнаті домовився заховати гвинтівку в рушник біля снайперського гнізда, де її й знайшли невдовзі після вбивства Кірка. На гільзах, які знайшли на місці, він зробив надписи: «Якщо ти це читаєш, то ти гей, ЛОЛ» — і «Гей, фашист! Лови!».

На невистріленій кулі неодноразово було написано «Bella, Ciao», що італійською означає «прощавай, красуне» — фраза, яку вживали борці з нацистами у Другій світовій війні.