Нова Зеландія теж знизить цінову стелю на російську сиру нафту — з $60 до $47,6 за барель.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Крім цього, країна ввела санкції проти 19 компаній та людей, зокрема проти причетних до хімічної зброї та дезінформації.

Під обмеження також потрапили 19 суден російського тіньового флоту. Також санкції стосуються військової розвідки Росії — підрозділу ГРУ 29155, що причетний до кібератак проти України.

Це вже 32-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії.

Що передувало

Енергетичні доходи РФ становлять приблизно 30% усіх федеральних надходжень, що фінансують війну.

У 2022 році «Велика сімка», а також Австралія та ЄС обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Це рішення забороняє компаніям країн G7 транспортувати, страхувати або обслуговувати поставки російської нафти, якщо вона продається дорожче за цю ціну. У 18-му пакеті санкцій, ухваленому 18 липня, ЄС знизив її до $47,6. Раніше Україна пропонувала вдвічі зменшити ціну на російську нафту. До цієї ініціативи ЄС також долучилися Велика Британія, Японія, Норвегія і Канада.

Водночас цінові обмеження на інші нафтопродукти залишаються без змін: $100 за барель для дорогих продуктів, таких як дизель і бензин, і $45 — для дешевших, як-от мазут.

РФ ще у 2022 сформувала тіньовий флот, щоб обходити обмеження. Проти нього регулярно вводять санкції.