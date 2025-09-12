Трамп заявив, що «з високим рівнем впевненості» вбивцю праворадикального активіста Чарлі Кірка затримали

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що «з високим ступенем впевненості» вбивцю праворадикального активіста Чарлі Кірка затримали.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає Sky News.

«Я думаю, що, з високим ступенем впевненості, ми його затримали. Він затриманий», — заявив Трамп.

Він додав, що «хтось дуже близький до нього здав його». Президент США каже, що затримати ймовірного стрілка допоміг «міністр, батько». Зараз підозрюваний перебуває у відділку поліції.

«Я сподіваюся, що його визнають винним, я гадаю і сподіваюся, що він отримає смертну кару за те, що він зробив», – сказав Трамп.

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Кірк був одним з найпомітніших правих активістів і медійних персон у США. Він був довіреним союзником Трампа, відвідував його інавгурацію та регулярно бував у Білому домі.

У 2012 році, у віці 18 років, він став співзасновником організації Turning Point USA (TPUSA) — студентського руху, що має на меті поширювати консервативні ідеї у переважно ліберальних коледжах США. Зараз це найбільший студентський рух консервативного спрямування у США.

Він став популярним завдяки проведенню відкритих дебатів у кампусах по всій країні, де відповідав на запитання у своєму фірмовому стилі «доведи, що я помиляюсь».

У своїх соцмережах і щоденному подкасті він часто обговорював право на зброю, зміни клімату, віру та сімейні цінності.

У Кірка було чимало критиків, які вважали його суперечливою фігурою, що просуває подекуди конспірологічні ідеї, зокрема неправдиве твердження, що вибори 2020 року у Трампа вкрали.

Водночас він мав чимало прихильників. Вони вважали його важливою постаттю, яка допомогла переконати молодих виборців підтримати Трампа на минулорічних виборах.

Що Кірк говорив про Україну

Кірк був активним критиком військової та фінансової допомоги США Україні та часто поширював проросійський наратив. Зокрема, він називав президента Володимира Зеленського «маріонеткою ЦРУ» та стверджував, що схід України «історично належить Росії».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Кірк охарактеризував війну в Україні як «прикордонну суперечку» і критикував уряд США за те, що той дає гроші та зброю країні, яку «мало хто зможе знайти на мапі».

Кірк вважав, що Вашингтон помиляється, сприймаючи Росію як ворога, хоча сам він «не любить Російську Федерацію та російського диктатора Володимира Путіна».

Також Кірк заявляв, що від війни виграють український «військово-промисловий комплекс» та олігархи з правлячої еліти України.