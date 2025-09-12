Детектив НАБУ потрапив в аварію на межі Львівщини й Прикарпаття. Що відомо

Новини

Ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі (Львівська область) і Помонята (Івано-Франківська область) сталась аварія за участі детектива Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Близько 19:00 зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль, який перебуває у власності НАБУ.

Внаслідок аварії водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ отримав забої та легкі ушкодження і також — у лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

У НАБУ підтвердили факт аварії та зазначили, що їхній працівник під час інциденту був у відрядженні і тверезий.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводять огляд місця події, опитують свідків, вилучають речові докази.