Велика Британія та Японія ввели нові санкції проти РФ

Новини

Велика Британія ввела нові санкції проти Росії — вони торкнулися незаконного тіньового флоту і компаній, які постачають обладнання для виробництва зброї. Нові санкції проти РФ також ввела Японія.

Під британські обмеження потрапили 30 компаній і людей, які підтримують російську армію та анексію Криму, а також ті, хто постачає електроніку, хімікати й вибухові речовини для виробництва ракет і дронів.

Серед них — китайська Shenzhen Blue Hat, її два російських співвласники Олена Малицька та Олексій Малицький, а також турецька компанія Mastel Makina та її директор азербайджанець Шанлік Шукуров. Цю техніку використовують у російських ракетах, дронах та іншій зброї, якою атакують Україну.

Ще під санкції потрапили 70 суден тіньового флоту, що перевозять російську нафту. Велика Британія ввела обмеження щодо більшої кількості нафтових танкерів, ніж будь-яка інша держава.

Санкції Японії

Японський уряд заморозив активи 47 російських компаній і девʼятьох людей, а також тих, хто причетний до анексії Криму, «дестабілізації східної частини України» і так званого приєднання східних і південних українських регіонів до складу Росії (пʼять фізичних осіб та одна юридична особа).

Під санкції потрапили не лише російські компанії, а й три компанії з інших країн.

Щоб проводити платежі із цими людьми та компаніями, тепер потрібен дозвіл. Така ж система діятиме для депозитів і кредитів для них.

Також Японія заборонила експорт товарів до двох російських компаній та девʼяти компаній з інших країн, окрім Росії та Білорусі.

Крім того, Японія приєдналася до ініціативи Європейського Союзу та інших країна і також знизила граничну ціну на морську нафту російського походження. Тепер якщо ціна перевищує $47,6 за барель, імпорт такої нафти й пов’язані операції потребують дозволу Міністерства фінансів або Міністерства економіки, торгівлі та промисловості.

Нові правила діють з 12 вересня 2025 року, але для поставок за контрактами, які уклали до цього дня, буде діяти стара ціна. Також стару граничну ціну $60 за барель застосовуватимуть для імпорту морської нафти російського походження, розвантаженої в Японії до 17 жовтня 2025 року.