В Албанії зʼявилась перша у світі ШІ-міністр — вона відповідатиме за державні закупівлі

Новини

Edi Rama / Facebook

Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра. Її звати Діелла (Diella), що албанською означає «сонячне світло», і вона буде відповідати за всі державні закупівлі.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, передає Politico.

На з’їзді Соціалістичної партії в Тирані 11 вересня, де Рама оголошував, які міністри залишаться, а які підуть у відставку, він також представив Діеллу.

«Діелла — перший член уряду, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом», — сказав він партійцям.

Рама заявив, що рішення щодо тендерів «виведуть з міністерств» і передадуть Діеллі, яка є «служницею публічних закупівель». Він зазначив, що процес буде поступовим, але Албанія стане країною, де державні тендери будуть «на 100% некорумпованими, а кожен публічний фонд, що проходить через тендерну процедуру, буде на 100% прозорим».

Edi Rama / Facebook

Діеллу вже представили громадянам Албанії, адже саме вона забезпечує роботу платформи e-Albania, яка дозволяє громадянам отримувати майже всі державні послуги в цифровій формі. Вона навіть має аватар — це молода жінка в традиційному албанському вбранні.

Діелла оцінюватиме тендери й матиме право «наймати таланти з усього світу», долаючи «страх упередженості та жорсткості адміністрації».