Росія атакувала Сумщину дронами й ракетами: троє людей загинули, є поранені

Новини

Вранці армія Росії атакували околиці Сум і область дронами й ракетами — внаслідок ударів загинули три людини.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Спершу близько 06:00 росіяни атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах. Там загинув 65-річний охоронець підприємства.

А вже о 06:30 ворог ударив, за попередніми даними, трьома балістичними ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді.

Унаслідок атаки загинули два чоловіки — одному з них 67 років, особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше пʼять людей. Пошкоджено чи знищено понад 10 домоволодінь.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.