Росія атакувала Україну 40 дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Понад 20 із них – «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники із таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 33 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 6 ударних БпЛА влучили в трьох місцях.