СБУ повідомила про підозру міністру часів Януковича

Новини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру міністру доходів і зборів України у 2012—2014 роках Олександру Клименку. У лютому 2014 року він виїхав до РФ.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки України

Слідчі стверджують, що у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині Луганщини. У 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу окуповану з 2014 року місцеву шахту «Білоріченська». Це підприємство є одним з найбільших в Україні за видобутком високовартісного антрациту.

Щоб узяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з так званим міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР на оренду шахти з подальшим її викупом. Також до умов входила передача до компанії ексміністра двох допоміжних підприємств.

Після цього фігуранти отримали у російському Федеральному агентстві з надрокористування ліцензію на розробку вугільних пластів шахти. Щоб отримати відповідний дозвіл, Клименко задіяв особисті зв’язки в російському уряді та окупаційній адміністрації РФ на Луганщині. Більшу частину прибутків Клименко і спільник сплачують податками до російського бюджету, що веде до спонсорування війни проти України.

Слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ) Кримінального кодексу України.