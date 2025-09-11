Обіцяв бронювання за $10 тисяч: посадовцю Міноборони оголосили підозру

Новини

Національна поліція України

Правоохоронці викрили працівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони України, який за хабарі влаштовував військовозобовʼязаних на критично-важливе підприємство заради бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, посадовець Міноборони виступав посередником у корупційній схемі, інших учасників якої наразі шукають правоохоронці.

Працівник Департаменту мобілізації пропонував чоловікам призовного віку працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання. За це він просив $10 тисяч.

Фігуранта затримали під час отримання грошей від «клієнта».

Чоловіку оголосили підозру в пособництві одержанню хабаря. Наразі він під вартою.

Посадовцю загрожує увʼязнення до десяти10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.