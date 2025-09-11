Росія вночі запустила по Україні 66 дронів, більшість з них — «шахеди»

Новини

Упродовж ночі 11 вересня російські війська вчергове атакували Україну ударними дронами. Оборонцям неба вдалося знешкодити 62 ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запускали ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів з таких напрямків, як Курськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 62 повітряні цілі ворога на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА у трьох місцях.