Оновлення роботи ВЛК та відшкодування збитків через війну: уряд ухвалив низку рішень

Кабінет міністрів на засіданні 10 вересня ухвалив низку важливих рішень щодо безпеки й оборони, відшкодування збитків, відбудови та інших сфер.

Про це розповіла премʼєрка Юлія Свириденко.

Безпека й оборона

Робота ВЛК. Уряд затвердив єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони. Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО.

Усі вони будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами.

Також Кабмін спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні.

Відшкодування збитків через війну. Незабаром подати заяву на відшкодування збитків можна буде не лише про смерть та зникнення близьких, шкоду здоровʼю чи втрачене майно, а і про вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу.

Подача заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, працює, як і раніше, через «Дію».

Інфраструктура

Відбудова. Уряд затвердив 39 проєктів відбудови на 1 млрд грн. Вони стосуються водопостачання, каналізації та відновлення лікарень.

За словами Свириденко, додаткових витрат із держбюджету не потрібно — кошти перерозподілені між уже затвердженими проєктами.

Захист критичної інфраструктури у громадах. Рішення уряду дозволяє спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених обʼєктів життєзабезпечення громад на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури.

Серед інших рішень:

Освіта. Оновлено умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування. Також на рівні Кабміну унормували право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педпрацівникам, ніж встановлені рішеннями уряду.

Доплату встановили в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти.

Екологія. Уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру інтегрованих довкільних дозволів. Реєстр стане частиною ЕкоСистеми, адміністратором буде Мінекономіки. Він забезпечить електронну взаємодію між бізнесом, органами влади й громадськістю.

Бізнес отримає єдине «цифрове вікно» для документів. Влада — електронні процедури без паперів. Громадськість — відкритий доступ до екоданих.

Водійські посвідчення. Водії вантажівок можуть легше і швидше отримати право керувати вантажівкою з причепом.

Тепер під час воєнного стану водії категорії С, які пройшли перепідготовку та склали практичний іспит, мають право керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги мати рік стажу. Уряд вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.