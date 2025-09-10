У США стріляли в праворадикального активіста Чарлі Кірка

Новини

Charlie Kirk / Facebook

У США стріляли в Чарлі Кірка — активіста та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час виступу активіста на заході в кампусі Університету долини Юти.

Про це пишуть NBC News та The New York Times.

Приблизно через 20 хвилин після початку виступу перед студентами та членами громади пролунали вистріли.

Речниця університету Еллен Трінор заявила, що нападник стріляв з сусідньої будівлі на відстані близько 180 метрів і його затримали. Згодом NYT написав, що затриманий не був стрілком.

Охорона Кірка забрала його після стрілянини. Про його стан наразі нічого невідомо, однак попередньо, він отримав поранення.

На стрілянину вже відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши Кірка «чудовою людиною від початку й до кінця».