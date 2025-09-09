Кожен новий обстріл росіян несе ризик забруднення радіацією. Світові медіа про російсько-українську війну 9 вересня

Новини

«Бабель»

Про те, що кожен день війни в Україні несе ризик удару по об’єктах, які можуть розсіювати радіоактивні матеріали, пише The New York Times. І хоча деякі об’єкти ретельно захищені, їх не будували з розрахунку на ймовірне пряме влучання великої бомби. «Це дуже небезпечна ситуація, і нам пощастило, що поки що не сталося жодної ядерної аварії», — зазначає Бруно Шарейрон, науковий радник Комісії з незалежних досліджень та інформації про радіоактивність, французької некомерційної групи. Видання розповідає про лабораторію в Харкові, всередині якої розташований експериментальний пристрій під невинною назвою «Джерело нейтронів». Він містить близько десяти кілограмів збагаченого урану — достатньо, щоб забруднити значну частину міста, якщо його розсіяти. Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту, а українська влада стверджує, що російські атаки пошкодили споруду 74 рази.

Харківський фізичний інститут, який колись допомагав створювати перші радянські атомні бомби, у 2010 році погодився припинити роботу з ураном військового рівня й відправив свої запаси до Росії під тиском США. Це відбулось під гаслом нерозповсюдження ядерної зброї. Але інститут досі зберігає дуже небезпечні матеріали, наприклад уран у «Джерелі нейтронів», який набагато радіоактивніший за паливо для АЕС. Точну кількість урану інститут не розкриває. «Джерело» складається з двох частин: активної зони розміром зі шкільний автобус із металевими екранами та прискорювача частинок завдовжки близько 30 метрів.

США частково фінансували його будівництво в обмін на здачу Україною урану, придатного для бомб. Зараз будівлю постійно обстрілюють безпілотниками, ракетами та артилерією — і це не випадковість, каже українська влада. Від вибухів щодня тремтить диспетчерська, а через ударні хвилі постійно осипається штукатурка зі стін. У 2022 році вибухи пошкодили трансформаторну підстанцію, і будівля залишилася на місяці без світла. Щоб вода для охолодження не замерзла і не пошкодила паливні елементи для ядерних реакторів, учені використовували резервні системи опалення.

The Washington Post опублікували великий інтерактивний матеріал про психологічний тиск, якого зазнають українці через постійний нічний терор Росії. Видання намагалося передати атмосферу за допомогою реальних звуків повітряних тривог, «шахедів» і ударів ракет. У статті йдеться про те, що з початку року кількість російських атак зросла більш ніж уп’ятеро — і це впливає на здоров’я людини на всіх рівнях. Інтенсивність звуку на війні в тисячі разів перевищує будь-який шум, який сприймають у звичайному повсякденному житті.

Дослідник впливу навколишнього середовища на серцево-судинну систему Томас Мюнцель розповів виданню, що досвід повторюваних нічних атак дронів залишає глибокий біологічний слід. Це не просто порушує сон, а дестабілізує серцево-судинну систему, переповнює організм гормонами стресу й спричинює тривалі зміни в центрах емоційного контролю мозку. Найбільше ризикують діти та люди старшого віку. А поєднання непередбачуваного шуму, вібрації та екзистенційного страху переналаштовує наші найпримітивніші ланцюги стресу — які зрештою перестають вимикатися. Для цього після початку повномасштабного вторгнення навіть придумали термін — акустичний терор.

