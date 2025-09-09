Новини

Найтонший іРhone та навушники з синхронним перекладачем: Apple провела традиційну презентацію новинок

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Apple 9 вересня провела традиційну презентацію новинок. Компанія анонсувала нові смартфони іРhone, смарт-годинники Apple Watch і бездротові навушники AirРods.

іРhone 17

Усі нові телефони працюватимуть на iOS 26 з глибокою інтеграцією із вбудованим штучним інтелектом Apple Intelligence.

Серед його функцій:

іРhone 17 буде швидшим у порівнянні з минулою версією. Він матиме 120 Гц дисплей і буде доступним у 5 кольорах. Базова версія матиме 256 ГБ памʼяті. Його ціна $799.

iPhone 17 Pro та Pro Max матимуть найбільшу батарею з усіх моделей. Компанія позиціонує їх як «найпотужніші». У гаджетах буде три камери по 48 мегапікселів. Їхня ціна $1099 і $1199 відповідно.

iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном компанії. Його унікальною функцією є AI Zoom Enhance, яка використовує машинне навчання для цифрового зуму до 5x без значної втрати якості. Його ціна $899.

Apple Watch

Series 11 (флагман за $399) відслідковуватиме підвищення тиску та якість сну. SE3 (бюджетний за $249) отримає динамік та швидку зарядку: обіцяють, що 15 хвилин зарядки вистачатиме на 8 годин. Ultra 3 (для спорту та екстремальних умов за $799) матиме звʼязок з супутником для SOS-випадків за відсутності звʼязку та 5G.

AirPods Pro 3

Нові бездротові навушники за $249 матимуть функцію синхронного перекладу мови співрозмовника, а також сенсори моніторингу серцевого ритму та температури тіла. Навушники стали меншими та легшими, з удосконаленою формою, яка краще фіксується у вусі та не випадає під час руху чи тренувань. Будуть доступні 5 розмірів насадок для вух.