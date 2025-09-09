Медіаімперія Руперта Мердока визначилась зі спадкоємцем. Хто очолить Fox і News Corp

Новини

Getty Images / «Бабель»

Медіамагнат Лаклан Мердок, син 94-річного засновника імперії Руперта Мердока, отримає контроль над голосуючими акціями Fox Corp. і News Corp. після завершення багаторічної сімейної суперечки.

Про це пише The Verge.

Fox Corp. і News Corp. повідомили, що родина припинила всі судові процеси, пов’язані з намаганнями старшого Мердока передати контроль над сімейними акціями Лаклану, який наразі керує обома корпораціями. Пруденс Маклеод, Елізабет Мердок та Джеймс Мердок — діти Руперта, які оскаржували плани батька щодо передачі влади — припинять бути бенефіціарами будь-яких сімейних трастів у конгломератах.

Кожен із трьох дітей отримає в результаті угоди понад $1 мільярд. Усі троє будуть зобов’язані продати будь-які особисті пакети акцій у Fox Corp. або News Corp. Також їм заборонено купувати акції будь-якої з корпорацій.

Після угоди Мердоки володітимуть приблизно 33,1% голосуючих акцій News Corp. та 36,2% голосуючих акцій Fox Corp.

Ці кроки закріплюють прагнення Руперта Мердока зберегти консервативну орієнтацію його медіаімперії, особливо на Fox News. Відомо, що Джеймс Мердок та Елізабет Мердок мають політичні погляди, відмінні від Лаклана.

Зокрема, Джеймс роками був глибоко стурбований праворадикальними програмами каналу Fox News та іншими аспектами сімейного бізнесу. Він також робив пожертви демократам та підтримував прогресивні групи, пише CNN.

Дехто з оточення Джеймса говорив про сценарій, за якого він міг би об’єднатися з Пруденс та Елізабет, щоб змістити Лаклана з посади у разі смерті їхнього батька. Саме через страх перед такою можливістю Руперт зробив кілька кроків на користь Лаклана, який тісно поділяє консервативні погляди батька та є виконавчим головою обох компаній.

Як підкреслює The Verge, урегулювання цього конфлікту усуває один із головних факторів невизначеності для обох компаній на тлі серйозних викликів у медіаіндустрії, де конкуренти, як-от Warner Bros. Discovery та Paramount, переживають кризу через падіння доходів від кабельного телебачення.

Що передувало

Скандал щодо успадкування медіаімперії Мердока по-справжньому розпочався у 2023 році, коли старший Мердок намагався змінити сімейний траст. Оригінальний траст, створений десятиліття тому після розлучення Мердока з його другою дружиною, розподіляв голосуючі акції між чотирма старшими дітьми Руперта.

Однак сам Мердок-старший хотів зберегти весь контроль у руках Лаклана та виключити інших дітей. Пруденс, Елізабет та Джеймс виступили проти цього, оскарживши рішення у суді в Ріно, Невада — штаті, який забезпечує одну з найприватніших процедур для таких питань, як рішення щодо сімейних трастів, дозволяючи сторонам і суддям закривати справи настільки, що їхнє існування навіть не публікується у судових журналах.

Суддя відмовився відкривати документи, але інформація про судовий спір просочилася. Джерела повідомили CNN, що суперечки щодо сімейного трасту роздирали родину на частини.

Минулої зими суд Невади виніс рішення проти Руперта Мердока, встановивши, що Руперт, Лаклан та їхні представники діяли «недобросовісно».

Джеймс, Елізабет і Пруденс тоді заявили, що сподіваються «вийти за межі цього судового процесу» та «зосередитися на зміцненні та відновленні стосунків між усіма членами родини».

Схоже, що рішення суду в Неваді стимулювало юридичні переговори, які призвели до того, що Fox Corp. і News Corp. в понеділок, 8 вересня, назвали «взаємним вирішенням судових процесів». Лаклан та дві молодші сестри, Грейс і Хлоя, отримають акції у новому трасті, який надалі буде мати контрольні пакети акцій обох компаній.