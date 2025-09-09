FT: США припиняють міжнародну кампанію з боротьби з фейками Росії, Китаю та Ірану

Новини

США повідомили європейські країни про те, що відступають від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану.

Про це виданню Financial Times повідомили троє європейських чиновників.

Минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Держдепартаменту США про те, що Штати припиняють дію низки меморандумів про взаєморозуміння, підписаних минулого року за адміністрації Байдена. Ці документи мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення і викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами.

Меморандуми були частиною ініціативи, очолюваної Глобальним центром взаємодії — агентством Держдепартаменту, яке боролося з дезінформацією, поширюваною за кордоном противниками США і терористичними групами.

Джеймс Рубін, який очолював Центр до грудня, назвав цей крок «одностороннім актом роззброєння» в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

Центр створили у 2011 році для протидії терористичній пропаганді та насильницькому екстремізму в інтернеті. Його місія пізніше розширилася до відстеження і викриття кампаній дезінформації за кордоном.

У грудні 2024 року республіканці в Конгресі заблокували спроби продовжити мандат Центру. Його функції тимчасово передали офісу Держдепартаменту, а у квітні 2025-го Центр остаточно закрили. Припинення дії меморандумів про взаєморозуміння стало фінальним кроком у завершенні програми.

Хоча робота центру була зосереджена на дезінформації поза межами США, він став яблуком розбрату для деяких республіканців, які звинувачували його в цензурі та придушенні консервативних голосів. Рубін спростував звинувачення в цензурі з боку Центру.

За оцінкою Рубіна, протягом минулого року угоди з США підписали приблизно 22 країни Європи та Африки. Вони були частиною рамкової політики адміністрації Байдена щодо протидії маніпуляціям іноземних держав, яка передбачала розробку спільного розуміння загрози та роботу з партнерськими країнами над єдиною відповіддю.