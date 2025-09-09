«Європа ризикує стати васалом Америки». Світові медіа про російсько-українську війну 8 вересня

Новини

Про те, що Європа ризикує втратити самостійність і стати залежною від США, пишуть колишні високопосадовці ЄС для Politico. На думку авторів, Євросоюз зараз виглядає розділеним і слабким у світі нових «континентальних імперій», а його лідери не домонструють ані стратегічного бачення, ані єдності. Утім, найбільша загроза полягає в тому, що ЄС зараз робить значні поступки Вашингтону: від підвищення оборонних витрат до закупівель американської зброї та енергоносіїв — але взаємності чи гарантій колективної безпеки вона не отримує. Стратегія «умиротворення» Трампа виявилася неефективною: для президента США контракти зобовʼязують лише іншу сторону, а не його самого. Навіть у врегулюванні війни в Україні чи в інших конфліктах на Близькому Сході та Кавказі Європа тепер відіграє другорядну роль.

Однак ситуація не безнадійна, вважають автори колонки. Перш за все потрібно повернути більше повноважень Європарламенту — який міг би, наприклад, заблокувати зниження тарифів на американські товари. Такий крок був би популярним серед виборців і сигналізував про готовність Європи протистояти шантажу. Крім того, потрібно подолати ветократію, яка дозволяє Віктору Орбану блокувати військову допомогу ЄС Україні, та побудувати власну систему оборони — таку, що не залежить від США і може загрожувати Кремлю. На думку авторів, ці рішення будуть досить популярними серед більшості громадян ЄС. Також провідні країни ЄС мають запустити механізм спільної оборони й реформувати договори, щоб Європарламент мав більше контролю, наприклад, над бюджетом. Якщо цього не станеться — за ініціативою «Коаліції охочих» можна створити нове Європейське оборонне співтовариство з парламентським і фінансовим контролем, відкрите для всіх держав-членів ЄС, охочих долучитися. Якщо цього не зробити, Європа як політичний проєкт ризикує загинути, підсумовують у статті.

The New York Times опублікувало репортаж про американських добровольців, які воюють в Україні, показавши, як їхні особисті історії переплітаються з реаліями війни. Якщо на початку повномасштабного вторгнення до України приїжджали здебільшого ветерани з бойовим досвідом, то тепер більша частина — старші люди без армійського минулого або ті, хто шукає другого шансу у військовій кар’єрі, недоступній для них удома через вік чи травми. Видання пише, що мотиви у всіх різні: часто обурення російською агресією, але також бажання знайти сенс життя, заробіток чи втекти від закону в рідній країні. Дехто з них навіть казав журналістам, що хоче залишитися в Україні після війни, бо бачить тут більше перспектив, ніж удома. Українські командири зазначають, що ветерани США особливо цінні, оскільки вони, як правило, навчені краще за ветеранів армій інших країн.

Інший матеріал NYT, майстерно проілюстрований, розповідає про вплив війни на еволюцію танків. Якщо на початку вторгнення вони ще виглядали, як у часи Холодної війни, то зараз це «броньовані їжаки» — обвішані клітками, сітками, ланцюгами й навіть гумовими килимками, аби хоч якось захиститися від дешевих і точних FPV-дронів. Якщо раніше головною загрозою для танків були ракети, то тепер кількасотдоларовий безпілотник може знищити багатомільйонну техніку, і саме ця асиметрія радикально змінила правила бою, пише видання. Але танки завдяки своїй вогневій потужності й надалі будуть важливими ― в атаці, обороні та підтримці піхоти.

