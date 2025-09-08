У Новій Зеландії поліція застрелила батька, що майже чотири роки переховувався з дітьми в дикій місцевості

Новини

У Нові Зеландії поліція застрелила Тома Філліпса, який майже чотири роки переховувся в дикій місцевості зі своїми трьома дітьми. За повідомленнями правоохоронців, він забрав дітей, коли втратив законну опіку над ними.

Про це пише BBC.

Поліцейські реагували на повідомлення про пограбування комерційного обʼєкта в Піопіо, невеликому містечку на півночі Нової Зеландії, коли Філліпса та одного з його дітей помітили на квадроциклі. Поліцейські кинулися в погоню, а потім встановили дорожні колючки, щоб зупинити їх. Квадроцикл наїхав на колючки та зʼїхав з дороги.

Як кажуть у поліції, коли правоохоронці підійшли до транспортного засобу, їх зустріли стріляниною. Офіцер, який прибув першим, отримав поранення в голову і зараз у важкому стані. Друга патрульна група вступила в перестрілку з Філліпсом, унаслідок чого він загинув на місці.

Дитина, що була з чоловіом, надала «важливу» інформацію, яка допомогла правоохоронцям знайти двох інших дітей Філліпса. Їх знайшли пізніше того ж дня на віддаленому кемпінгу в густих чагарниках.

Поліція повідомила їхню матір і батьків Філліпса, що діти в безпеці, хоча вони відмовилися коментувати, хто забезпечуватиме подальший догляд.

Мати дітей, відома як Кет, розповіла місцевому медіа RNZ, що «відчула велике полгшення» від того, що «це випробування закінчилося», — вона дуже сумувала за своїми дітьми «кожен день протягом майже чотирьох років». Але вона додала, що засмучена інцидентом зі смертю чоловіка.