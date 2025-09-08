«Вагнерівця», який брав участь в окупації Селидового і втік до Фінляндії, не покарають. Причина

Новини

Скриншот

Російський військовий Євген на позивний «Канелло», який раніше служив у «ПВК Вагнера», незаконно втік до Фінляндії, але не отримає за це покарання. Росіянин подав клопотання про надання притулку.

Про це пише фінський суспільний мовник Yle.

Під час розслідування виявилось, що чоловік незаконно перетнув фінський кордон через те, що його переслідували в Росії.

Для того, щоб дістатися Фінляндії, росіянин орієнтувався за допомогою телефона й застосунку Alpinequest, популярного серед російських військових. Раніше головномандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що цей застосунок показує позиції українських військ.

Зі слів військового, він планував потрапити в Париж через Гельсінкі, Стокгольм і Данію.

«Спочатку я не хотів залишатися у Фінляндії, а прагнув потрапити у Францію до друга, який теж утік від війни. У Фінляндії я нікого не знаю, залишатися тут не планував. Але тепер усе-таки подам клопотання про притулок у Фінляндії і залишуся тут», — розповів він на допиті.

Оскільки російський військовий попросив у фінської сторони про прихисток, його справу не передадуть на розгляд прокуророві, і він не отримає покарання.

«Вагнерівець» досі перебуває під вартою.

Що передувало

«Канелло» став відомим через відео із захопленого Селидового на Донеччині, на якому він заявив, що місто «повернулося в Расєюшку».

Згодом чоловік розкритикував російських воєначальників і звинуватив їх у знущаннях із російських солдатів. Пізніше він втік до Фінляндії.

У Росії Євген мав не одну судимість за пограбування, а перед втечею він скаржився на переслідування й побиття з боку невідомих людей.