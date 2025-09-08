Росія вночі атакувала Україну 142 дронами. Скільки збила ППО

Новини

Уночі 8 вересня російська армія запустила для атаки на Україну 142 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з таких російських напрямків, як Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в анексованому Криму. Понад 100 із запущених дронів — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 112 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 дронів на семи локаціях. Також в одному місці впали уламки.