Москву «прикрасили» листівками на честь Дня української воєнної розвідки.

Новини

До 33-річчя Дня воєнної розвідки України в різних районах російської столиці зʼявилися вітальні листівки з логотипом Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в ГУР МОУ.

Напис на листівках «Відповідальність неминуча» — попередження про кару за злочини Росії в Україні.

«Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці Росії вочевидь можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром», — підкреслив співрозмовник «Бабеля» в ГУР.