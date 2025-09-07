Окупанти знищили в Маріуполі всі українські мурали й пам’ятники. Чим придумали замінити

Новини

Маріупольська міська рада / «Бабель»

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині знищили всі українські мурали, пам’ятники та постаменти й замінили своїми.

Про це розповіли в Маріупольській міській раді.

Тепер місто заповнюють стінописами з російськими триколорами, пропагандою «дружби з містами РФ», «героями СВО», Петром I та Катериною II.

У міськраді наголосили, що все це окупанти роблять для того, щоб символічно деукраїнізувати місто й насадити проросійський наратив.

«Місто насильно русифікують, а історичні події свідомо викривлюють», — підкреслили в міськраді Маріуполя.

Також волонтер і директор «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко розповів в ефірі «Еспресо», що окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і там встановили памʼятник прянику і самовару.