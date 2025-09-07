ГУР: З початку року РФ призвала за контрактом близько 280 тисяч військових

Новини

Станом на 1 вересня 2025 року до російської армії долучилися близько 280 тисяч військовослужбовців за контрактом.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, Росія нині має можливість щомісяця набирати мінімум 35 тисяч контрактників. Для цього влада використовує пропаганду та фінансове заохочення.

За даними ГУР, наразі виплати за підписання першого контракту становлять 2 млн рублів (приблизно 600 тисяч гривень). Тож є всі ознаки того, що до кінця року росіяни повністю виконають план рекрутингу, зазначає Скібіцький.