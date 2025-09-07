Атака РФ по Києву. Загинула мати з кількамісячним сином, вперше постраждала будівля уряду

Новини

Через російську атаку в ніч проти 7 вересня у Києві вперше постраждала будівля Кабінету міністрів.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Зокрема, пошкоджено дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.

Загалом станом на 09:25 у столиці пошкодження фіксують на понад 10 локаціях. Серед них — прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах.

У 16-поверхівці в Святошинському районі постраждали останні три поверхи. В одній з пошкоджених 9-поверхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Тут загинули дві людини — 32-річна жінка та її кількамісячна дитина, у батька — важкі травми.

В іншій 9-поверхівці пошкоджено третій поверх, там рятувальники врятували девʼять людей. На всіх локаціях тривають роботи.

У районі є займання автомобілів, рятувальники приборкують пожежу в нежитловій зоні. Крім цього, пошкоджено дах одного з дитячих садочків — тут було невелике займання, яке вже ліквідували.

Постраждало житло людей і в Дарницькому районі. Дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо, є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше двоє постраждалих.

Загалом по місту двоє загиблих та 20 постраждалих, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Також є повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі: вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості.