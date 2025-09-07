Росіяни вночі масовано атакували Київ та ще кілька регіонів. Є загиблі та поранені

Новини

Вночі та вранці 7 вересня війська РФ масовано атакували дронами й ракетами кілька регіонів України.

Київ та область

У Святошинському районі Києва було влучання в 9- та 16-поверхівку. Загинуло дві людини, серед них однорічна дитина. Ще 18 людей постраждали.

Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок.

Через масовану атаку дронів у Броварах Київської області постраждала 18-річна дівчина, її госпіталізували. У кількох районах пошкоджені будинки, а у Фастівському — стайня, там загинуло семеро коней.

Дніпропетровщина

Дрони атакували інфраструктуру Дніпра. У Кривому Розі через атаки БпЛА та ракет сталось кілька пожеж, пошкоджені багатоповерхівки, підприємство та адмінбудівля. Троє чоловіків отримали поранення.

На Нікопольщині загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав.

Одещина

Під атакою була цивільна інфраструктура та житлова забудова, зайнялося кілька пожеж. Постраждали три людини.

Внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок — вогнеборці ліквідували загоряння на верхньому поверсі.

Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані.

Запоріжжя

Кількість постраждалих від вечірньої атаки зросла до 17. В області загинула жінка через удар авіабомбами по Новопавлівці.

Під атакою також було одне з підприємств обласного центру, там сталась пожежа площею 1 000 м².