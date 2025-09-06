Reuters видалило відео, на якому Путін і Сі Цзіньпін обговорюють можливість жити до 150 років

Новини

Агентство Reuters News 5 вересня відкликало чотирихвилинне відео, що містило діалог між Путіним та главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорювали, що нині люди можуть жити до 150 років завдяки трансплантації органів.

Про це пише Reuters.

Відеозапис, який містив обмін репліками у відкритому мікрофоні під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни, ліцензувало державне Центральне телебачення Китаю (CCTV).

Reuters видалило відео зі свого вебсайту та видало своїм клієнтам наказ «знищити» його після того, як отримало письмовий запит від юриста CCTV. У листі йдеться, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання.

«Редакційна обробка цього матеріалу призвела до явного перекручування фактів і тверджень, що містяться в ліцензованій стрічці», — написав у листі до Reuters керівник юридичного відділу інформаційного агентства CCTV.

«Ми гарантуємо точність опублікованих нами матеріалів. Ми ретельно переглянули опубліковані кадри і не знайшли жодних підстав вважати, що давнє зобов’язання Reuters щодо точної та неупередженої журналістики було порушене», — йдеться у заяві Reuters.