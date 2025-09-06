«Я не можу поїхати до столиці цього терориста». Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Новини

Президент України Володимир Зеленський, у відповідь на пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітися в Москві, заявив, що той може приїхати до Києва.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю ABC News.

«Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста», — сказав президент України.

Він переконаний, що Путін це розуміє.