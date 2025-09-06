«Я не можу поїхати до столиці цього терориста». Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися в Москві
- Ірина Перепечко
-
Президент України Володимир Зеленський, у відповідь на пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітися в Москві, заявив, що той може приїхати до Києва.
Про це Зеленський сказав в інтервʼю ABC News.
«Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста», — сказав президент України.
Він переконаний, що Путін це розуміє.
- Путін 3 вересня запросив Зеленського зустрітися у Москві, якщо той готовий. Наступного дня Володимир Зеленський сказав, що Росія робить все, щоб відтермінувати зустріч. Президент додав, що те, що Росія почала говорити про зустріч, — це вже непогано, але поки «ми не бачимо бажання закінчити війну».
- Президент США Дональд Трамп під кінець переговорів з Володимиром Зеленським та Європейськими лідерами у Білому домі подзвонив очільнику Кремля. Після розмови він написав, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним. Тоді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: Трамп домовився, що зустріч між Зеленським і Путіним відбудеться протягом наступних двох тижнів.
- Україна підтримує зустріч у будь-якому форматі: і тристоронню (за участі Трампа), і двосторонню. Проте наразі немає реальних ознак, що Зеленський і Путін зустрінуться найближчим часом.