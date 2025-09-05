З окупації евакуювали чотирьох українських військових, які переховувалися понад 3 роки

Новини

Facebook / ВМС ВСУ

З тимчасово окупованої території України вдалося евакуювати чотирьох українських військових. Вони переховувались там від силовиків РФ майже 4 роки.

Відео зустрічі військових з рідними опублікував командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Історія почалася з того, що звільнений з російського полону військовий, який служив у корпусі морської піхоти, розповів, що його брат-близнюк під час боїв на сході України отримав важке поранення та опинився у місцевій лікарні. Переховуватися від росіян пораненому солдату допомогли лікарі.

Командування ВМСУ почало планувати спецоперацію з евакуації військового. Згодом виявилося, що разом із морським піхотинцем в лікарні перебували троє військовослужбовців Національної гвардії України. Усі четверо змушені були переховуватися від російських силовиків понад три роки.

Загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи» провів операцію та евакуював морпіха, нацгвардійців, а також працівника лікарні, який допомагав переховувати українських воїнів. Операцію здійснювали у кілька етапів.

Наразі військові перебувають у безпеці та нарешті зустрілися з рідними.