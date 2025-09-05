Міносвіти хоче ввести «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ. Що відомо

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство освіти і науки України пропонує створити «нульовий курс» для тих абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Вже розробили відповідну постанову.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, ця ініціатива дозволить рік навчати на «нульовому курсі» дітей, які з різних причин не змогли скласти іспит: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном тощо.

Окрім основної вступної кампанії, у МОН хочуть організувати іншу вступну кампанію: наприклад, «зимовий вступ», «весняний вступ».

Лісовий зауважив, що після року навчання на «нульовому курсі» діти повинні будуть складати НМТ, щоб «не порушувати справедливого розподілу державних ресурсів». За його словами, ректорська спільнота цю ідею підтримує.

Крім того, міністр зауважив, що він не підтримує ідею відкласти НМТ на прифронтових територіях. Водночас він виступив за збільшення регіонального коефіцієнту для прифронтових закладів вищої освіти.